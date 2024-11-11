Çiftlik Bank davasında tahliye kararı

Çiftlik Bank davasında 4 sanığın tutukluluğun halinin devamına karar verilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet A.'nın da aralarında bulunduğu, Havva Ö., Osman K., ve Fatih A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme diğer yandan, tutuklu sanık Cafer Ç. ve Serdal D.'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, Fatih A.'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet A.'nın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.

DHA