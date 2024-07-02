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Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme
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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, bilirkişi raporuna göre şirketlerinin mal varlığının tüm mağdurların taleplerini fazlasıyla karşılayabileceğini söyledi.

Üç yıldır tutuklu olduğunu belirten Aydın, "Kendim teslim oldum. Tutuksuz yargılanma veya ev hapsine ayrılırsam mağdurların zararını gidermek istiyorum. Bilirkişi raporuna göre dolandırıcılık yapmadığım sabittir." ifadelerini kullandı.

Fatih Aydın ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, tahliyesini istedi.

Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini savunarak, şirketlerin değerlerinin mahkemece tespit edilmesi talebinde bulundu.

Bu talebi reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi

Etiketler çiftlik bank dava sanık
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