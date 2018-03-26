SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN SİNCAR VE MENBİÇ AÇIKLAMASI
Facebook'ta engelli çocuğa korkunç taciz tuzağı
Facebook'ta engelli çocuğa korkunç taciz tuzağı
Çikolata ve gazozdan ''cinsel gücü arttırıcı ilaçlar'' çıktı !
Çikolata ve gazozdan ''cinsel gücü arttırıcı ilaçlar'' çıktı !
Meteoroloji'den kötü haber geldi ! Çamur yağışı geri dönüyor
Meteoroloji'den kötü haber geldi ! Çamur yağışı geri dönüyor
Facebook kullanan Android işletim sistemli telefon sahiplerine kötü haber !
Facebook kullanan Android işletim sistemli telefon sahiplerine kötü haber !
AVM'deki yangında bilanço ağırlaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi
AVM'deki yangında bilanço ağırlaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi
YouTube'tan müzik dinleyenlere kötü haber
YouTube'tan müzik dinleyenlere kötü haber
Araç sahipleri şokta ! Sadece İstanbul'da 1.3 milyar TL'lik trafik cezası
Araç sahipleri şokta ! Sadece İstanbul'da 1.3 milyar TL'lik trafik cezası
Annelere 400 lira bakım yardımı verilecek ! İşte şartlar...
Annelere 400 lira bakım yardımı verilecek ! İşte şartlar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Mart 2018 14:08

Çiftlik Bank vurgununda son gelişme ! İhale ile satılacak

Piyasadan 1 milyar TL'den fazla para toplayan Çiftlik Bank'ın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan çiftliğindeki tavuk ve yumurtalar ihale ile satılacak.

Çiftlik Bank vurgununda son gelişme ! İhale ile satılacak
A+ A-

Türkiye'yi sarsan Çiftlik bank soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son haber Sakarya'dan geldi. Çiftlik Bank olayına ilişkin ilk soruşturmayı başlatan ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın da dahil 9 kişinin tutuklandığı soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı; Taraklı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğindeki tavuk ve yumurtaların satışı için karar aldı. Karara göre çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihaleile satılacak. İhaleyi Taraklı Mal Müdürlüğü yapılacak. Satıştan elde edilen gelir ise soruşturma kapsamındaki mağdurların parasının ödenmesinde kullanılacak. 

Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da Taraklı'daki bu çiftliğin açılışına katılmıştı. Kural,  açılışa neden katıldığını 'Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım.' diyerek açıklamıştı.

İstanbul'dan yürütülecek

Bütün Türkiye'yi sarsan Çiftlik Bank olayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün bütün il başsavcılıklarına bir yazı göndererek soruşturmaların şirketin merkezi Ümraniye'de bulunduğu için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceğini, bu konuda daha önce başlatılmış soruşturma dosyalarının İstanbul'a gönderilmesini istemişti. Başsavcılık ayrıca Çiftlik Bank organizasyonunda toplanan paranın bugüne kadar bilinen miktarıyla 511 milyon lira değil; (132 bin 222 katılımcı tarafından yatırılan) 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira olduğunu belirtmişti.

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandıÇiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı

 

Milliyet

sakarya , dolandırıcı , çiftlik , çiftlik bank
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM