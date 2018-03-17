Çiftlik Bank'ın sahibinden yeni mesaj: Herkese geçmiş olsun

Binlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden ve hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Aydın dolandırdığı insanlara şu şekilde seslendi; “Merhaba Çiftlik Bank Ailesi ben Mehmet Aydın bugün 16 Mart 2018 basında çıkan haberler iyice çığırını aşmış durumda. Daha düne kadar bu haberleri yapan tüm kanallar bizim reklamımızı yaptı ve birçoğunuz da bu kanalların reklamlarını izleyerek bize üye oldu.”

Hükümet Çiftlik Bank'ın CEO'su için harekete geçti !

“BOŞ KONUŞMAYI SEVEN BİR MİLLETİZ”

Aydın, dolandırdığı insanlara seslenirken küçümseyici tabirler kullanmaktan da kaçınmadı.

“Bu kanalları da suçlamıyorum boş konuşmayı seven bir milletiz. Çünkü şirketimizi incelediniz. Devlete karşı boynumuz kıldan ince, gelin inceleyin dedik ancak yapılan incelemelerde hakkımızda haksız karar verildi. Bunun birçok sebebi var; bunlardan en büyüğü ise basının içinde bulunan satılık kalemlerin bizi hedef tahtasına koyması oldu. Şirketimiz 18 ay boyunca tek bir kişiyi mağdur etmemiş, Türkiye’de 215 milyon lira yatırım yapmıştır ve bu yatırımları tüm belgeleri ile üyelerine sunmuştur. Bununla yetinmeyip bakanlığa bizzat kendim yalvardım lütfen banka hesaplarımızı açabilmemiz için bize bir yazı verin bu kadar insan mağdur olacak dedim fakat bizi dinlemediler.” dedi.

“BENİ YALANCILIKLA SUÇLADILAR”

Devletin yeterince destek göstermemesinden yakınan Çiftlik Bank CEO’su, başka yatırımlarının da olduğunu söyleyerek, Bitcoin yatırımlarından bahsetti:

“Onlara sadece tarım, hayvancılık yapmıyoruz. İncelediğiniz bu şirket dışında 7 şirketim daha var onları da inceleyin, Bitcoin ürünlerimizi de inceleyin dedim. Fakat onu dikkate almadılar bir yılda 15 yıl değer kazanan Bitcoin varlıklarımızı resmen yok saydılar. Her şeye rağmen umudumu yitirmedim sonuna kadar üyelerimizin yanında oldum bazı üyeler beni yalancılıkla suçladı, bazıları beni dolandırıcılıkla suçladı. Sırf bu inançsız insanlar yüzünden devlet tüm mal varlıklarına el koydu. Üretim durdu, çiftliklerde 250’ye yakın hayvanımız yağmalandı bunu yapan kişiler televizyonda çıkıp ‘Ben akrabasıyım’ diye yalan attılar. Bu kişi benim akrabam değil, üye olduğu bile şüpheli, üyeyim diye yağma için gelen bir kişi.”

“MADDİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN OKULU BIRAKTIM”

Mehmet Aydın, konuşmasında devlete ve millete yakındıktan sonra kendi hayat hikayesini anlatmaya başladı:

“Size kısaca kendi hikayemi anlatacağım. Çünkü ortalıkta çok ağır ithamlar dolaşıyor. Ben Mehmet Aydın. 31 Mayıs 1991 yılında Bursa’da doğdum. Aslen Giresunluyum, babam, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile. Benim çocukluğumun önemli bir kısmı Giresun’da amcalarımın yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa’da Cavit Çağlar İlköğretim Okulu’nda okudum. Daha sonra Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başladım. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp Açık Öğretim Lisesi’ne devam ettim. Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatımdan, iş hayatına geçiş yaptım. Öncelikle bir kafede garson olarak çalıştım daha sonra basında çıkan şu bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. 2 ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktığım kafeye aşçı olarak geri geldim. Bunun dışında basında söylendiği gibi çıplak gösteren gözlük sattığım kesinlikle hayal ürününden ibaret ve iftiradır. Müzik öğrendim ve müzikle uğraştım. Doğrudur sahne adım Eren Çakar Iğdır. İnsanlar Mehmet Aydın adının sahte olduğunu bile söylediler. Neyse 2016 Ağustos ayında Bursa’da 10 bin lira sermaye ile Çiftlik Bank’ı kurdum. İlk 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Darıca Bey’de 100 başlık çiftliği kurdum daha sonra İnegöl’de 250 başla çiftliği açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran Bitcoin ile tanıştık. Çiftlik Bank’ın ünlenmesi ile birlikte mafyamız da eksik olmadı. Tabii ki Bursa’da mafya geçinen E. K. ve S. K. ofisimi bastı ve para istedi. Neticesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Ama bu oyunu yemeyip ofisi İstanbul’a taşıdık ve insanları uzak tutmak için 10 tane korumayla gezdim.”

ORTAKLARINA HAİN DEDİ

Çiftlik Bank şirketine ortak ettiği kişiler için hain diyen Mehmet Aydın yurt dışına açılacağını söylüyor:

“Kendi canımdan korktuğum için değil insanların parasını hakkını savunmak için daha sonra S. A. ve A. Ö. F. şirkete yönetici olarak başladı. Onlarla bir plan hazırladık Çiftlik Bank Türkiye sorumlusu olacaktı. Bense diğer ülkelerde organizasyonu büyütecektim. Yaptığımız bu organizasyon karşısında onlara şirketten bir ortaklık verdim. Ama bu hainler verdiğim parayı beğenmeyip birçok yolsuzluk yaptılar. Her ikisi de ikişer, üçer lüks araçla gününü gün ediyor şirketi her geçen gün felakete sürüklüyordu. Bu haberler kulağıma geldiğinde çok geçti. Şirketten tam 10 milyon lira yolsuzlukla para çaldıklarını tespit ettim. Tam buna üzülürken bir de babam dediğim adamın yapmış olduğu yolsuzluklar ortaya çıktı. Bu darbeden sonra psikolojim iyice bozuldu. Kime güveneceğimi şaşırdım yaklaşık 30 milyon lira yolsuzluk yapılmış. Eşimle ayrılmama evliliğimin bitmesine neden olmuştu. Boşanmak için 80 bin lira tazminat istediler, basına 5 bin lira istedik dediler. Bu kadar yalancılıkla, bu kadar hainlikle, bu kadar entrika ile daha fazla uğraşmak istemedim. Ve herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye’de cezaevinde kalmak yerine Uruguay’da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım.”

“DEVLET ZATEN BÜTÜN MAL VARLIKLARINA EL KOYDU”

Mehmet Aydın üyelerine paralarını 2 ya da 3 yıl içinde geri ödeme sözü verdi:

“Her zaman söylediğim bir söz var. Eski videolarımı izlerseniz görürsünüz. Ticaret yapıyoruz kar da var zarar da ve bir gün batarsa şirketin tüm varlıkları üyelerimizindir. Böyle bir sözüm var şu anda. Benim sözüm söz. Devlet zaten tüm mal varlıklarına el koydu, tüm mal varlıklarını satarak insanlara iadelerini yapacaktır. Kalan kişiler de benim sözümdür. Mehmet Aydın’ın sözüdür kalan kişilerin ödemeleri de Bitcoin ile mevcut üretimlerimizden yapılacaktır. Herkese geçmiş olsun diyorum, büyük geçmiş olsun diyorum. Sistemdeki herkes bizim ortağımız, kara da zarara da hepimiz ortaktık ama işin sonunda sadece ben ve ekibim zarar gördü. Üyelerimiz zarar görmediği için bizi suçladılar ama bütün iadeleri yapacağım onda hiç şüpheniz olmasın ama 2 yıl sürer ama 3 yıl sürer bir şekilde yapacağım. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere”