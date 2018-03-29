Çiftlik Bank’ın tavukları ihaleyle satıldı

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Sakarya Taraklı kurduğu Mavi Yumurta Üretim Tesisi’ndeki 21 bin 190 tavuk, yapılan ihale sonucu 262 bin 500 TL’ye satıldı.



Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi kurulmuştu. Açılışında konuşan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ise dünyanın en büyük yumurta damızlık tesisini açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi ile Türkiye ekonomisine yıllık 5,4 milyar lira katkıda bulunacaklarını iddia etmişti. Daha sonrasında yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay’a kaçan CEO Mehmet Aydın’ın ardından Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. İncelenen evraklar sonrasında tesisin içerisinde bulunan mavi yumurta yumurtlayan saf kan Ameraucana ırkı tavuklar ile yumurtladıkları mavi yumurtalar, savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa sunuldu. Toplamda 21 bin 190 tavuğun sahibi, Taraklı Mal Müdürlüğü’nde yapılan ihalede en fazla teklif veren Ankara Yarka firması oldu.



“Çiftlik Bank mağdurları için elimizden geleni yapmaya çalıştık”

Tavukları satın alan firma sahibi Ekrem Tetik, “Ankara’da tavuk işiyle uğraşıyoruz. Ankara Yarka olarak firmamız var. Ankara Yarka aldı bu hayvanları. İşimiz bu olduğu için buraya geldik ve ihale bize kaldı. Çiftlik Bank mağdurları için elimizden geleni yapmaya çalıştık, anca bu kadarını yapabildik. 262 bin 500 ve KDV’siyle birlikte aldık. 21 bin 190 hayvanı aldık. 3 çeşit hayvan var, hepsini birden tek kalemde aldık. İhale çok zor geçti. Baya zorlandık, ama bizde kaldı. 4 firma katıldı, 5’inci seansta bizde kaldı. 5’ incide çekildi arkadaşlar, bizde kaldı. Yumurtalar yok sadece canlı hayvanları aldık biz” dedi.



“Biz idari yönden gerekeni yaptık”

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ise, “Satılan tesis değil, tesisteki canlı varlıklar ve onların semeresi olan yumurtalar. Tesisin satışı mahkeme kararı olmadan yapılamaz. Artık kayyum değerlendirecek, adli süreç ilerlemeye devam ediyor. Biz idari yönden gerekeni yaptık. Kayyum atandığı söylendi bende haberlerden seyrettim. Taraklı için yapılacak işlemler yapıldı gerisi artık adli süreç, kayyum ve adli merciler tarafından takip edilecek. 262 bin civarında bir miktar ve KDV’si var. Adli konu biz tesis açıldıktan 20 gün sonra araştırmamızı yapıp suç duyurusunda bulunduk. Biz gerekeni yaptık. Çiftlik şuanda yediemine teslim edilmiş durumda kayyumda devreye girince artık buradaki tesis içinde birisi görevlendirilir herhalde. Şuana kadar 80 bin civarında satılan bir yumurta var” diye konuştu.



“Tesisin açılışında konuşan CEO Aydın”

Öte yandan, tesisin açılışı için katıldığı programda konuşan CEO Aydın, "Bugün burada yaptığımız açılış Dünya’da bir ilk olan mavi yumurta, endüstriyel mavi yumurta tesisimiz. Guinness Rekorlar Kitabı içinde bir denememiz ve başvurumuz oldu. İki alanda başvurumuzu yaptık, birincisi en yüksek besin değerlerine sahip yumurta olması ve ikincisi en büyük mavi yumurta damızlık tesisi olması. İnşallah bunun sonuçlarını da çok yakın zamanda alacağız. Bu yumurtaları 5 milyon adete çıkartarak Türkiye’ye ve yurtdışına ihracatını yaparak Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Şu anda bizim ürettiğimiz yumurtanın tamamı sipariş usulü ile satılıyor. Şarküterimize yumurta gelir gelmez hemen tükeniyor. Daha önceden sipariş verenler var işte geldiği zaman bana da ayırın gibisinden diyenler var. Şuanda mavi yumurta satışlarına yetişemiyoruz. İnşallah bu tesisimizle bir nebze olsun şarküterimize yetişeceğiz. Bundan sonraki açacağımız 5 milyonluk bir tesisimiz var. 1 milyon olmak üzere 5 adet tesis açacağız. Hepsi farklı yerlerde olacak birisi de yine Sakarya’da gerçekleşecek. Bu tesislerimiz ile birlikte fiyatları daha da aşağıya çekip yurtdışına da bu yumurtanın ihracatını yaparak, Türkiye ekonomisine yıllık 5,4 milyar lira katkıda bulunacağız inşallah, yani hedeflerimiz bu yönde" ifadelerine yer vermişti.