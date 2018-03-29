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  3. 29 Mart 2018 13:22

Çiftlik Bank'ın tosuncuğu kedicikleri de takibe almış

Çiftlik Bank’ın firari Ceo’su Mehmet Aydın'ın başka isimle açtığı sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar’ın 'kedicik'lerini takip ettiği ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın tosuncuğu kedicikleri de takibe almış
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Kurduğu sistemle vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Aydın’ın Çiftlik Bank’ı kurmadan önce kendisini Eren Çakar olarak tanıtıp bu isimle sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı.

Eren Çakar ismiyle twitter ve instagramda hesaplar açan Aydın’ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve 'kedicik'lerinin bulunması dikkat çekti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı kurmadan önce çalıştığı iş yerlerinde de kendisini Eren Çakar olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın Eren Çakar hesabından attığı "Bizde sevgi ekmek, saygı bir bardak su. Su olmadan ekmek boğazdan hiç geçmiyor doğrusu", "İçimde tuttuğum şu aşkı geçince sola dönün, ben oradayım" twetleri yüzlerce kişi tarafından beğeni almış.

Aslen Giresun nüfusuna kayıtlı Murat ve Fatma Aydın çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Mehmet Aydın’ın çocukluğunu Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında geçirdiği öğrenildi.

Babası vefat ettikten sonra annesi, ağabeyi ve 2’si ikiz 3 kız kardeşiyle birlikte aynı evde kalan Aydın’ın maddi imkansızlıklar sebebiyle, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan çalıştığı her iki iş yerine de terliklerle yürüyerek gidip geldiği belirtildi.

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78 bine yakın mağdurun bulunduğu Çiftlik Bank olayında şu ana kadar 9 kişi tutuklanırken, tutuklananların arasında Mehmet Aydın’ın birinci derece yakınlarından eşi Sıla Aydın ile kendisi gibi firari durumdaki ağabeyi Fatih Aydın’ın eşi Havva Aydın da bulunuyor. Aydın'ın, Sultan ile ikiz oldukları öğrenilen Betul ve Berra isminde 3 kız kardeşi bulunuyor. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülürken, İnegöl ve Sakarya savcılıklarına yapılan müracaatlar da soruşturma dosyasına ilave ediliyor.

İHA

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