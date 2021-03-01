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  3. 01 Mart 2021 17:18

Çiğ köfteciyi döven magandaya ikinci gözaltı!

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köfte acılı diye iş yeri çalışanını darp eden şahıs, ikinci kez gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yi darbeden G.Ş. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.Ş.'yi gözaltına alarak, işlemleri için merkeze götürdü. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkânında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Çiğ köfte acılı diye çalışana saldıran maganda serbest! Sözleri şaşkına çevirdiÇiğ köfte acılı diye çalışana saldıran maganda serbest! Sözleri şaşkına çevirdi

 

DHA

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