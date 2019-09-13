Çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi !

İzmir'de, "domuz bağı" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra eve kilitlenen kadın polis tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi.
Polis ekipleri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeriye girdi.
Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış vücudunda darp izi bulunan Dilek B, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili Fatih K. gözaltına alındı.
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