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Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

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Katıldığı televizyon programında ''Ekmek aptal toplumların temel gıdası'' dedikten sonra gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE DEMİŞTİ?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın dün özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayındaki "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleri tepki çekmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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