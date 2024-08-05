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Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar

Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar
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İstanbul'da Cihangir'e çıkan ve gökkuşağı rengiyle boyalı merdivenlerinin Filistin bayrağı renkleriyle boyanması tepki çekti.

İsrail, sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin Filistin'e ölüm yağdırmaya devam ederken Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar da sürüyor.

Ancak son olarak İstanbul'da Filistin'e destek vermek için atılan bir adım büyük tepki çekti. Cihangir'de bulunan ve rengarenk boyalı merdivenler İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için Filistin Bayrağı renklerine boyandı.

YediHilal isimli dernek tarafından boyanan merdivenler ise sosyal medyada "ne yani biz Filistin bayrağına basıp mı geçeceğiz" tepkilerine yol açtı.

İstanbul'da Cihangir'e çıkan ve gökkuşağı rengiyle boyalı merdivenlerinin Filistin bayrağı renkleriyle boyanması tepki çekti.

Söz konusu merdivenin yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan dernek, "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" ifadelerine yer verdi.

Derneğin İstanbul İl Temsilciliği, gökkuşağı renklerinin yer aldığı Cihangir merdivenlerini, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyandığını belirtti.

İstanbul'da Cihangir'e çıkan ve gökkuşağı rengiyle boyalı merdivenlerinin Filistin bayrağı renkleriyle boyanması tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine dernek sosyal medya hesabından "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel" notuyla, merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşımda, merdivenlerin dik olan ayak basılmayan kısmına boyama yapıldığı ve asıl amaçlarının Filistin'i unutturmamak olduğu belirtildi. Gerçeğin anlaşılmasıyla yeni renkleriyle beğeni toplayan merdivenlerde, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

 

 

 

 

Etiketler filistin bayrağı merdivenler cihangir'in gökkuşağı merdivenleri
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