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Cihat Tamer'in oğlunun cenaze töreninde rezalet

Cihat Tamer'in oğlunun cenaze töreninde rezalet
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Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer'i son yolculuğuna uğurladığı cenaze töreninde selfie rezaleti yaşandı.

Oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir kanser ile mücadele eden oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti.

Atilla Tamer dün  Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde Cihat Tamer'i dostları yalnız bırakmadı.

Usta tiyatrocu Zihni Göktay ve TRT sanatçısı Turhan Öge de cenaze törenindeydi.

Törende duygusal anlar yaşanırken, Turhan Öge'nin Zihni Göktay'la selfie yapması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Etiketler cihat tamer atilla tamer selfie rezaleti selfie
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