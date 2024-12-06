Çikolata yiyen 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Siirt'in Pervari ilçesinde 11 öğrenci, yedikleri çikolatanın ardında zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol