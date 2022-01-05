  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çilem D. hakkında son karar 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Çilem D. hakkında son karar 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Çilem D. hakkında son karar 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi

Adana'da kendisine şiddet uygulayıp, fuhşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan K.'yı (33) öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan Çilem D. (30) Yargıtay'a itirazı reddedildi.

Çilem D., 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

 Tutuklanan Çilem D., 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 D.'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem D.'ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay'a gönderildi.

 5 YIL SONRA YARGITAY'DAN ONAY
5 yılın ardından geçen ay Çilem D.'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın onayı sonrası D.'ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi sundu.

Yargıtay, D.'ın itirazını reddetti. Böylece D.'ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, "Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik" diye konuştu.

Etiketler adana fuhuş yargıtay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Büyük sırrı açıklıyoruz: Çizgi film karakterleri neden dört parmaklı?
Vaka patlaması İstanbul'un ilçe haritalarına böyle yansıdı: İstanbul kızardı!
Tut tutabilirsen! Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı
AK Partili belediye başkanının ''genç bir kadınla havuz sefası'' görüntüleri olay oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... e-Devlet'ten yeni hizmet!
Cem Küçük'ten AK Parti'ye kritik uyarı
Aşk bombası patladı! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi
Yanında çalışan kadın ve kızına kabusu yaşattı! ''4-5 yıldır bana tecavüz ediyor''
Elektrikte kademeli tarife dönemi! Faturası 150 TL'den fazla gelenler yandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu