Çılgın Sayısal Loto'da 721 Milyon TL aşıldı, büyük ikramiye rekoru yolda

Çılgın Sayısal Loto’da devreden tutar 721 milyon 507 bin 717 TL’ye ulaştı. 4 Mart Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesi bayilerde ve online platformda büyük yoğunluk yaşanıyor.

Şans oyunu tutkunlarının gözü kulağı 4 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişine kilitlendi. Üst üste devreden büyük ikramiye, dudak uçuklatan bir seviyeye ulaşarak tam 721 milyon 507 bin 717 TL oldu.

Bu dev rakam, şans oyunları tarihindeki en yüksek ikinci ikramiye olarak kayıtlara geçti. Hatırlanacağı üzere, bugüne kadarki en büyük ikramiye 9 Nisan 2025 tarihinde bir talihlinin kazandığı 756 milyon 28 bin 278 TL olmuştu. Çarşamba günkü çekilişle bu rekorun tazelenip tazelenmeyeceği merak konusu.

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini doğru tahmin etmek üzerine kurulu olan oyunda kazanma yolları oldukça çeşitli:

Kolon Fiyatı: 25 TL.

SüperStar Eklemek: +15 TL (Ekstra kazanç şansı sağlar).

Kazanma Kategorileri: 2, 3, 4, 5, 5+1 (Joker) ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanıyor.

Oyunseverler, bayilerden manuel olarak oynayabildikleri gibi "Sen Seç" özelliğiyle terminalden rastgele sayılarla da şanslarını deneyebilirler.

18 yaşından büyük herkesin katılabildiği çekiliş, noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde canlı yayınlanıyor.