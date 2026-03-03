  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çılgın Sayısal Loto'da 721 Milyon TL aşıldı, büyük ikramiye rekoru yolda

Çılgın Sayısal Loto'da 721 Milyon TL aşıldı, büyük ikramiye rekoru yolda

Çılgın Sayısal Loto'da 721 Milyon TL aşıldı, büyük ikramiye rekoru yolda
Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto’da devreden tutar 721 milyon 507 bin 717 TL’ye ulaştı. 4 Mart Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesi bayilerde ve online platformda büyük yoğunluk yaşanıyor.

Şans oyunu tutkunlarının gözü kulağı 4 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişine kilitlendi. Üst üste devreden büyük ikramiye, dudak uçuklatan bir seviyeye ulaşarak tam 721 milyon 507 bin 717 TL oldu.

Bu dev rakam, şans oyunları tarihindeki en yüksek ikinci ikramiye olarak kayıtlara geçti. Hatırlanacağı üzere, bugüne kadarki en büyük ikramiye 9 Nisan 2025 tarihinde bir talihlinin kazandığı 756 milyon 28 bin 278 TL olmuştu. Çarşamba günkü çekilişle bu rekorun tazelenip tazelenmeyeceği merak konusu.

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini doğru tahmin etmek üzerine kurulu olan oyunda kazanma yolları oldukça çeşitli:

Kolon Fiyatı: 25 TL.
SüperStar Eklemek: +15 TL (Ekstra kazanç şansı sağlar).
Kazanma Kategorileri: 2, 3, 4, 5, 5+1 (Joker) ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanıyor.

Oyunseverler, bayilerden manuel olarak oynayabildikleri gibi "Sen Seç" özelliğiyle terminalden rastgele sayılarla da şanslarını deneyebilirler.

18 yaşından büyük herkesin katılabildiği çekiliş, noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde canlı yayınlanıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı, polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı, polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Etiketler Çılgın Sayısal Loto milli piyango ikramiye büyük ikramiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
türkiye'dkei il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! türkiye'dkei il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Trump daha güçlü saldırının sinyalini vermişti: 16 ülke için ''derhal terk edin'' çağrısı! Trump daha güçlü saldırının sinyalini vermişti: 16 ülke için ''derhal terk edin'' çağrısı! Final beklenirken, yeni anlaşma geldi: Sevilen dizi ikinci kez dalya diyecek! Final beklenirken, yeni anlaşma geldi: Sevilen dizi ikinci kez dalya diyecek! Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Füzeler pompa düştü: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Füzeler pompa düştü: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı YSK milletvekili sayılarını belirledi: İşte il il yeni liste... YSK milletvekili sayılarını belirledi: İşte il il yeni liste...
Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Netanyahu'dan gündeme bomba gibi düşen ''atom bombası'' iddiası Netanyahu'dan gündeme bomba gibi düşen ''atom bombası'' iddiası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı Yol verme teröründe emsal ceza: Aracı bağlandı, ehliyetine el kondu, 180 bin TL de ceza kesildi! Yol verme teröründe emsal ceza: Aracı bağlandı, ehliyetine el kondu, 180 bin TL de ceza kesildi! TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda ''sıfır km araç'' seferberliği: Yüzlercesi geldi İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda ''sıfır km araç'' seferberliği: Yüzlercesi geldi Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı!