Çılgın Türkler iş başında: Kirli suyu içme suyuna çeviriyor!

2007'de Tasarım Oscarı'nı ilk kez Türkiye’ye kazandıran ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu, kirli suyu arıtarak içme suyuna dönüştüren "Parabosol" tasarımının, temiz su kaynaklarına erişimi olmayan kırsal bölgelerde kullanım için geliştirildiğini anlattı. Tasarımın herhangi bir teknolojik altyapı gerektirmediğini belirten Gürsü, şu bilgileri aktardı: "Güneş enerjisini parabolik bir ayna yardımıyla odaklayarak kirli suyu buharlaştıran sistem, farklı filtrelerden geçirdiği su ve buharı yoğunlaştırarak içilebilir hale getiriyor. Herhangi bir teknolojik altyapı gerektirmeyen tasarım sayesinde günde 170 litreye kadar temiz su elde edilebiliyor. Mevcut su kaynaklarının hızla kirlenmesi ve tükenmesiyle birlikte günümüzün önemli çevre krizlerinden biri haline gelen su sorunu, küresel olarak 1 milyardan fazla insanı etkiliyor."

Gürsu'nun verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), UNESCO ve Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı tarafından desteklenen Energy Globe organizasyonu, küresel çevre problemlerine yönelik sürdürülebilir proje ve uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Energy Globe Vakfı tarafından 1999'dan itibaren verilmeye başlanan ve dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden biri olarak kabul edilen Energy Globe, 177 ülkeden 1500’ün üzerinde projenin katıldığı bir yarışma. Organizasyon, geçtiğimiz yıllarda Kofi Annan, Mihail Gorbaçov gibi Nobel Barış Ödülü sahibi liderlerin katılımıyla takdim edilen ödül törenlerine sahne oldu. Düzenlenen törenler her yıl farklı bir ülkenin başkentinde gerçekleştiriliyor.



