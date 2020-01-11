CİMER'den Kanal İstanbul yanıtı

2 Ocak tarihinde biten itirazlara ilişkin başvuran kişilere CİMER’den yanıtlar da gelmeye başladı.

Ulaşım ve Kıyı Yatırımları Şube Müdürlüğü’nce verilen yanıtta dilekçelerdeki itirazların nihai ÇED raporunda değerlendirileceği belirtildi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kanal İstanbul’a itiraz sürecinde 350 Ankara iklim aktivizmi grubu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine teslim edilen örnek dilekçeler hazırladı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) yapılacak itiraz yoluna ilişkin bilgiler paylaştı.

350Ankara.org’un sayfa istatistiklerine göre siteyi ziyaret eden 25 bin kişi sayfa üzerindeki bağlantı linki aracılığıyla CİMER’e başvurdu.

77 FARKLI ÜLKEDEN KİŞİ DİLEKÇEDEN YARARLANDI

“Kanal İstanbul’a itirazlar sadece elden teslim edilen dilekçelerle iletebilir” iddiasına karşı CİMER yoluyla itirazların yapılabileceğini ifade eden ve “Kanal İstanbul ÇED Raporuna Ülke Olarak İtiraz Ediyoruz” sloganıyla kampanya başlatan 350Ankara’nın sitesini bu süreçte 30 binden fazla kişi ziyaret etti. Sayfa istatistiklerine göre Türkiye’nin 69 kentinin yanı sıra 77 farklı ülkede yaşayan kişiler de CİMER’e itirazda bulundu.

Ankara’ya özel elden dilekçe vermek için ilgili sayfaya yönlenen kişi sayısı 450 olarak kayıtlara geçerken fakslamak ya da ıslak imzalı dilekçe teslimi için dilekçe metnini indiren kişi sayısı ise 2 binin üzerinde oldu.

İtiraz istatistiklerini değerlendiren 350Ankara ekibi, daha önce iklim boyutuyla destek verdikleri ÇED itirazlarında yüzlerle ifade edilen itiraz sayısının binlere çıkmasının arkasında hem iklim krizinin geldiği nokta hem de Kanal İstanbul’a karşı olma gibi faktörler olduğunu belirtti. Verilerin, Kanal İstanbul meselesinin iklim meselesi gibi herkesin sorunu haline geldiğini göstermesi açısından da çok önemli olduğu vurgulandı.

CİMER’DEN CEVAPLAR GELMEYE BAŞLADI

Kanal İstanbul’a ilişkin hazırlanan ÇED’e CİMER yoluyla yapılan itirazlara yanıtlar da gelmeye başladı. Ulaşım ve Kıyı Yatırımları Şube Müdürlüğü, 7 Ocak tarihinde bir itiraza şu yanıtı verdi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Kanal İstanbul Projesi [Kıyı Yapıları (Yat limanları, Konteyner Limanları, Lojistik Merkezleri), Denizden Alan Kazanımı, dip taraması, Beton Santrali]”projesine ilişkin olarak Bakanlığımıza ulaşan CİMER başvurunuzda belirtilen hususlar hazırlanacak olan Nihai ÇED raporunda değerlendirilecektir.”