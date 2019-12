CİMER'e gelen başvurular hem güldürdü hem duygulandırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı İletişim Uzmanı Durmuş Ersoy, Adana’da düzenlenen “CİMER Eğitim Programı”nda CİMER’e yapılan ilginç soru ve isteklerden örnekler verdi.

Ersoy, CİMER’in şu an toplumun tüm kesiminden kabul gören belki de ender hizmetlerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her türlü kesimden vatandaşın başvurduğu güvenli bir sistem. Bir kadının sinirlenip bu kişi evli midir? diye bir bilgi edinme sorusu gelebiliyor bize. Yakın zamanda gündeme gelen menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur? diye bir soru gelmişti. Ona bir cevap verildi sosyal medyadan ondan sonra patlıcanlı mı olur filan diye sorular gelmeye başladı. ‘Tayyip Dede kedim çok hasta kedimi iyileştirir misiniz?’ diye 18 yaş altı 11-12 yaşlarında çocuklardan gelen başvurular var. Iphone 8 çıktığı zaman Iphone 8’in plus modelini isteyen çocukların başvuruları da bizlere geliyor. Bunlar samimi başvurulardır. Bizi güldürür ama çocuk safi niyetle bize o başvuruyu yapar" dedi.

GURURLANDIRAN İSTEKLER

Barış Pınarı Harekatı'nda, Zeytindalı Harekatı'nda inanılmaz sayıda harekata katılmak isteyen vatandaşlarımızın muazzam şekilde okuduğunuz zaman tüylerinizi diken diken eden başvurular geldi. Malını, arabasını bağışlamak isteyenler. ‘Ben Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüdüm. Bu devletin bana çok fazla hizmeti var bende bunu ödemek istiyorum’ diyerek harekata katılmak isteyenler oldu. Bunlar tek tük değil. Bunlar gerçekten bizleri çok onurlandıran başvurular" dedi.

EĞLENCELİ BAŞVURULAR

Bunların yanında eğlenceli başvurularında geldiğini belirten Ersoy, "Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin’ diye de başvuru geliyor. Ya da tam buğday unu tüketiyoruz ama bunun faydası nedir? diye aklınıza gelebilecek her türlü sorudan CİMER’e başvuru geliyor” diye konuştu.

ADANA DÖRDÜNCÜ SIRADA

2019 yılının aralık ayına kadar CİMER’e yapılan başvurularda Adana’nın 4. sırada olduğunu ifade eden Ersoy, “Adana’nın birde şu özelliği var bizim açımızdan. Başvuran kişiler sonuç alsa da almasa da devamlı bizi tercih ediyorlar. Tekrardan başvuru yapmak istiyor. Türkiye geneli yüzde 18’dir bu oran. Adana’da ise yüzde 25. Adanalılar bizi ciddi anlamda daha çok seviyor. Adana’da 4 kişiden 1’i tekrar başvuru yapıyor. Adana için cevap verme süresi bilgi edinme süresi yasal olarak 15 gün iken Adana’da 9 gün bu süre ortalamanın altında. Olumlu bir tablo var. Dilekçe hakkında ise 30 gün iken Adana’da ortalama 19 gün” dedi.