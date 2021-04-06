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Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Çin Büyükelçiliği Twitter hesabından Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a yönelik paylaşım sonrası Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Nedeni, büyükelçiliğin resmi hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek yapılan paylaşım.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Barın Katliamı" etiketini kullanarak "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı anıyorum, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacğız" demişti.

Yavaş da "Katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hala hissediyoruz" mesajı paylaşmıştı.

Çin Büyükelçiği bu paylaşımlara yanıt verdi. Mesajda "Çin'in toprak bütünlüğüne meydan okunması şiddetle kınanmaktadır" denildi .

Akşener ve Yavaş'ın etiketlendiği bu mesaj sonrası Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'la görüştü.

Etiketler çin çin büyükelçiliği mansur yavaş
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