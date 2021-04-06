Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Celasun, Çukur dizisine bu sözlerle veda etti

Pes! Vallahi pes, billahi pes! Millet beklerken, vekili de, danışmanı da aşı oluyor!

Yine hepimizin ''çenesini yoracak'' bir haber: Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu