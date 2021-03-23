Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Wang Yi'nin 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.
Açıklamada şu işaretlere yer verildi:
"Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol