Çin koronavirüsü yendi mi ? Aşısı bulundu mu ?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında, salgının merkez üssü olan Çin'de yapılan çalışmalar doğrultusunda hastalığın aşısının bulunduğu haberleri gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Pekin Büyükelçisi Önen, "Çin'de çeşitli aşılar bir takım gönüllü hastalar üzerinde denenmeye başlandı, ancak sonuç vermesinin minimum 6 ayı bulacağı ön görülüyor. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde bu aşının bulunduğu söylenemez" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emir Önen, koronavirüs salgınının Çin'deki son durumu hakkında bilgiler verdi. Önen, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Tedavi süreçlerindeki 11-12 günlük süreleri 3-4 güne düşürdüğü iddia edilen bazı ilaçlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu ilaçlardan Türkiye'ye gönderdik. Türkiye'den olumlu haberler alırsak daha fazlasını göndermek için burada hazır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÇİN'İN VİRÜSLE MÜCADELEYİ YENDİĞİNİ SÖYLEMEMİZ İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"

Çin'in virüsle mücadeleyi kazandığı ve hayatın normale döndüğü yönünde gelen sorulara ise, "Çin'in virüsle mücadeleyi yendiğini söylememiz için çok erken. Çin çok büyük bir coğrafya. Ama şunu söyleyebilirim ki yaklaşık 10 gündür Çin'den kaynaklanan herhangi bir vaka yok. Bu anlamda kontrol altına alınmaya başlandı. Şuandaki vakaların çoğunluğunu yurt dışından gelen Çinli vatandaşlar oluşturuyor. Bunların da sayısı bugün itibariyle 842 olarak açıklandı. Bu sebeple Çin uçuşlarda ciddi tedbirler uyguluyor. Yurt dışından Pekin'e olan bütün uçuşları civar havalimanlarına yönlendirdi. Aynı şekilde bazı büyük şehirlerindeki havalimanlarını yurt dışından gelen uçuşlara kapattı. Yurt dışından gelen tüm vatandaşlarını test ve zorunlu 14 günlük karantinaya tabi tutuyor. Hala tedbirler çok sıkı ancak birçok eyalette sosyal hayata dönülmeye başlanıyor." cevabını verdi.

TÜRKİYE'DE 3-4 HAFTALIK SÜRE ÖNEMLİ

Çin'in virüsle mücadelede bu başarısının nedenleri üzerine gelen sorulara Büyükelçi Önen, "Çin'i bir kıta olarak kabul edip, eyaletleri de ülke büyüklüğünde olduğunu düşünürseniz, çok büyük bir coğrafyada bu kontroller değil, sadece Hubei eyaletini karantina altına alarak başladılar. İlk önce bir ülke büyüklüğünde olan Hubei eyaletinde tedbirler alındı. Burada alınan çok sıkı tedbirler sayesinde diğer eyaletlere sıçramadığını ya da az sıçradığını gördük. Bence hiçbir ülkenin başka bir ülkeyle kıyaslanması doğru değil. Her ülkenin sağlık altyapısı, sosyal dokusu, sorunu algılama yöntemleri çok farklı. Başarılı ve başarısız ülkelerle Türkiye'nin kıyaslanmasına katılmıyorum. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü, insanının dayanışma gücü çok kuvvetli. Biz Türkiye olarak önümüzdeki 3-4 haftalık süreyi çok dikkatli geçirirsek kontrol altına alacağımızdan şüphem yok. cevabını verdi.