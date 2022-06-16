Çin-Tayvan gerilimi tırmanıyor: Olay yaratan açıklama

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'dan flaş bir uyarı geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Tayvanlı yetkililer, başkent Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını iddia ederek, Çin'i ada ülkesine saldırmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'in işgal kararı alması durumunda ülkesinin Yun Feng süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceği bilgisine yer verdi.

ÇİN UYARMIŞTI: EZERİZ

geçtiğimiz günlerde Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' konusunda uyarılarda bulunan in Savunma Bakanı Vey Fenghe sözlerine şöyle devam etmişti;

'Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız.'

'DESTEK VERENLERİN SONU İYİ OLMAYACAK'

Tayvan'ın bağımsızlığını 'çıkmaz sokak' olarak nitelendiren Çinli bakan 'Hiç kimse Çin silahlı kuvvetlerinin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir. Çin'i bölmek amacıyla Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin sonu kesinlikle iyi olmayacak' ifadelerini kullanmıştı.

BIDEN ÇİN'İ UYARMIŞTI: ASKERİ OLARAK SAVUNURUZ

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Yaptığımız taahhüt bu' demişti.

Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 'Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir'' diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulunmuştu.