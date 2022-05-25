Cinayet davasında ''küfür'' kararıyla müebbet hapisten kurtuldu

Bolu'da iki kardeş arasındaki tartışma sonucu işlenen cinayette müebbet hapse mahkum edilen zanlı ağabey, kendisine edilen küfür nedeniyle haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanınca cezası 18 yıl 4 aya düşürüldü.

Olay, 5 Mart 2021'de, Ağaççılar köyünde meydana geldi. H.G., köy konağı önünde kardeşi İ.G. ile tartıştı. Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren H.G., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle kardeşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan İ.G., 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan H.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan İ.G., karar duruşmasına çıkarıldı. Duruşmada son sözleri sorulan H.G., "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.

Duruşmada anne H.G. ise "Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım" diye konuştu.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, H.G.'in 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İ.G.'in, ölmeden önce hasta yatağında polise verdiği ifadesindeki "Bıçaklanmadan önce kardeşime çok küfrettim" beyanı üzerine H.G.'e edilen küfürler 'tahrik' kabul edilip, cezanın 24 yıla indirilmesine karar verildi. Duruşmadaki hali gözetilip, iyi hal indirimi de uygulanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamı yönünde hüküm verildi.