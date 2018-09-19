Cinayet sanıkları birbirlerini suçladı

Adana’da eğlence merkezi işletmecisi kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında 20 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana’da eğlence merkezi işletmecisi Tuba Çelik’in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar öldürülen kadının üvey oğlu Mazlum O. ile Hamza İ, Müslim S, tutuksuz V.B. ve tarafların avukatları katıldı.

Mazlum O. savunmasında, diğer sanıkların kendisine iftira attığını ileri sürdü.

Öldürülen Tuba Çelik’in (35) babasının üçüncü eşi olduğunu belirten Mazlum O, "Üvey annemin öldürülmesini istemem için hiçbir sebep yoktur. Müslim ve Hamza, Çelik ileNiğde’de barda çalışırken tanışırlar. Ondan yaptıkları bir işten dolayı 4 bin 500 lira alacaklı olduklarını söylüyorlardı. Olay gecesi evdeydim.” ifadesini kullandı.

Müslim S. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kadını Hamza İ'nin öldürdüğünü iddia etti.

Hamza İ. ise Çelik’e sanık Müslim’in ateş ettiğini öne sürerek "Müslim’in Tuba’dan 4 bin 500 lira alacağı vardı. Bu parayı almak istediğini söyledi. Birlikte üvey oğlu Mazlum ile görüşmeye gittik. O da ‘beni ilgilendirmez, beni bulaştırmayın, kendisiyle konuşun’ dedi. Plan ve tasarlama yapmadık. Tuba’nın evinin olduğu yere yakın bir yere gittik. Aniden Müslim araçtan inip bagajdan tüfeği alıp giderek 2 el ateş etti. Arabaya gelip tüfeği arka koltuğa attıktan sonra uzaklaştık." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kentteki bir eğlence merkezinin işletmecisi Tuba Çelik, 17 Kasım 2017'de merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın önünde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunmuştu.