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  3. 06 Eylül 2019 11:14

Cinayet zanlısının ifadesi kan dondurdu

Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı Fatma Uyanık kaybıyla ilgili olarak tutuklanarak cezaevine konulan 31 yaşındaki katil zanlısının ifadesinde "Araba almıştım. İndiğimde yoktu" dediği ortaya çıktı.

Cinayet zanlısının ifadesi kan dondurdu
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Usta Gazeteci Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı Fatma Uyanık kaybıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 4 Ekim 2017 tarihinde Karaman’dan kaybolan genç kadının tek şüphelisi Vahap V., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

31 yaşındaki Uyanık’ı kaybolduğu öldürüp gömdüğü tahmin edilen Vahap V.’nın ifadeleri ortaya çıktı. Müge Anlı’nın açıkladığı o ifadelerde tutuklu yargılanan Varlı; “O gün Fatma, kamyonumun kasasına oturmuştu. Gideceği yere geldiğimizde kasada yok. Nereye gitti, ne oldu; bilmiyorum” dtedi.

Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Fatma Uyanık’ın cesedine henüz ulaşılamazken, davasında ilk duruşma bugün Ermenek Adliyesinde görülüyor.

müge anlı , Fatma Uyanık
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