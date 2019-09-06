Cinayet zanlısının ifadesi kan dondurdu

Usta Gazeteci Müge Anlı’nın gündeme taşıdığı Fatma Uyanık kaybıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 4 Ekim 2017 tarihinde Karaman’dan kaybolan genç kadının tek şüphelisi Vahap V., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

31 yaşındaki Uyanık’ı kaybolduğu öldürüp gömdüğü tahmin edilen Vahap V.’nın ifadeleri ortaya çıktı. Müge Anlı’nın açıkladığı o ifadelerde tutuklu yargılanan Varlı; “O gün Fatma, kamyonumun kasasına oturmuştu. Gideceği yere geldiğimizde kasada yok. Nereye gitti, ne oldu; bilmiyorum” dtedi.

Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Fatma Uyanık’ın cesedine henüz ulaşılamazken, davasında ilk duruşma bugün Ermenek Adliyesinde görülüyor.