Cinayetle boşalan Başkanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu

Kırıkkale’de geçen hafta kuzeni tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in yerine AK Partili meclis üyesi Savaş Akyüz seçildi.

Kırıkkale ili Balışeyh ilçesi Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan oylamada, iki aday yarıştı. Akyüz, 5 oy alarak yeni başkan olurken, diğer aday AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Sancak ise 4 oy aldı.

Başkan seçilmesinin ardından konuşan Savaş Akyüz, adaletli bir seçim süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı meclis salonunda yapılan seçin, basına kapalı olarak yapıldı.

NE OLMUŞTU?

TOKİ bölgesinde 4 Kasım günü yaşanan cinayet olayında, Belediye Başkanı Hilmi Şen, altyapı çalışmalarını incelemek üzere seyir halindeyken makam aracına yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Başkan Şen, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen’in saldırısı sonucu şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte hedef alındı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hilömi Şen, yaklaşık 3 ay önce Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmişti.