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Çin'den Suriye'ye gidiyordu... Mersin'de ele geçirildi

Çin'den Suriye'ye gidiyordu... Mersin'de ele geçirildi
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Mersin'de Çin'den Suriye'ye giden 65 milyon lira değerinde 15 ton kaçak sigara kağıdı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Türkiye üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarda belirlenen ve Mersin Limanı'ndan çıkan çekici gümrük mühürlü dorse durduruldu. Yapılan kontrollerde Çin'den Suriye’ye transit rejim kapsamında gönderilen yasal yükü silikon olması gereken araçta yüklü miktarda da kaçak sigara kağıdı olduğu ortaya çıktı. Araçtan piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan 15 bin 750 kilogram ağırlığında 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA

Etiketler mersin çin Suriye kaçak sigara
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