Çinli yıldıza görülmemiş ceza! Roketatar bile satıyor

Çin'in 'canlı yayın kraliçesine', hükümetin internet üzerindeki denetimleri sıkılaştırma kararının ardından astronomik bir vergi cezası verildi.

Daha çok Viya adıyla tanınan Huang Wei, internet alışveriş platformu Taobao'daki her gece canlı yayın şovu sırasında atıştırmalıklardan kozmetik ürünlere, arabalardan roketatarlarla kadar çeşitli ürünlerin tanıtımını yapıyor.

Kariyerine bir giyim perakendecisi olarak başlayan 36 yaşındaki kadın, Çin'in gelişen canlı yayın yapılan alışveriş endüstrisindeki en etkili oyunculardan biri haline geldi.

İzleyicileri cep telefonlarından sipariş vermeleri için tutkuyla konuştuğu şovu sayesinde, satışların artması neredeyse garanti. Finans kuruluşu New Fortune'a göre, ailesinin tahmini mal varlığı 9 milyar Çin yuanını (1.4 milyar dolar) bulmuş durumda.

Ancak yıldız yayıncı, Pekin'in internet endüstrisi üzerindeki baskısını artırma kararıyla birlikte, şimdi kariyerindeki en büyük krizle karşı karşıya.

210 MİLYON DOLARLIK CEZA

Pazartesi günü, yaşadığı Hangzhou kentindeki vergi dairesi, ev sahibini kişisel gelirini gizleyerek ve işi hakkında sahte raporlar hazırlayarak, 2019 ve 2020 yıllarında 100 milyon dolardan fazla vergi kaçırmakla suçladı.

Resmi açıklamalara göre, vergi ve ceza olarak toplam 1,34 milyar Çin yuanı (210 milyon $) ödemesi gerekecek.

Mikroblog sitesi Weibo'da yayınlanan bir özürde Viya, cezaları kabul ettiğini ve hatalarından kaynaklanan tüm sonuçlara katlanacağını söyledi.