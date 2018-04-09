Cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme !

Hükümetin bir komisyon oluşturarak üzerinde çalıştığı cinsel istismar suçuyla ilgili Türk Ceza Kanunu'ndaki cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

''Çocuk istismarına dünyadaki en ağır ceza geliyor''