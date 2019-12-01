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  3. 01 Aralık 2019 11:00

Cinsel istismar mağduru kızın ailesi konuştu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin bir süre sonra serbest kalmasına aile yakınları tepki gösterdi.

Cinsel istismar mağduru kızın ailesi konuştu
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı bir mahallede yaklaşık bir buçuk ay önce 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren kızın ailesi, yaşadığı zor durumu anlattı.

"EVDE UYKU DÜZENİMİZ KALMADI"

Cinsel istismar mağduru kızın annesi E.S. “Biz bu adamın serbest kalmasından çok rahatsızız. Kızım tacize uğradığı için aile olarak huzurumuz kaçtı. Bu olay, kızımın psikolojisini ve eğitimini etkiledi. Okuluna gitmek istemiyor, isteksiz gidiyor. Evde uyku düzenimiz kalmadı. Moral olarak perişan durumdayız. Biz hakkımızı savunmak istiyoruz” diye konuştu.

Kızın ağabeyi R.S. ise, “Bu adamın serbest kalmasını kabul etmiyoruz. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz” dedi.

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