Cinsel istismara uğrayan çocuk taburcu edildi, fail yakalandı !

Küçükçekmece’de yaşanan iğrenç cinsel istismar olayı sonrasında yoğun bakıma kaldırılan minik kız çocuğunun hayati tehlikeyi atlattığı ve taburcu edildiği açıklandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan failin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu İstanbul Valiliği'nin de bu konuda açıklama yapacağını da söyledi.

Soylu, şunları söyledi:

''Küçükçekmece’yle ilgili 5 yaşındaki çocuğumuzla ilgili hem Valiliğimiz hem de İstanbul Emniyeti fail konusunda çalışmayı yaptılar ve zannediyorum da bu saatler içinde açıklamayı yapacaklardır. Fail gözaltına alındı. İstanbul Valiliğimiz açıklama yapacaklar. Babayla görüştüm telefonda. Faili yakalayacağımızı söyledim. Failin yakalandığı bilgisi bende var.''

Valiliğin konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Soylu, "Olay başlı başına bizim medeniyetimize uygun değildir. Maalesef toplumca kınadığımız bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

GİZLİLİK KARARI VAR

Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde cinsel istismara uğradığı bildirilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla ilgili olarak gizlilik kararı alınmıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA DAİR AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Küçükçekmece ilçemiz Kanarya Mahallesinde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez durumdaki bu tür olaylar hepimizi derinden üzmektedir. Bu menfur olayın öğrenilmesiyle birlikte yavrumuza ve ailemize hemen sağlık ve psiko-sosyal hizmet desteği sağlanmıştır” denildi.

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