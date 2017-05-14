Cinsiyet değiştirip El Kaide'ye katıldı !

Ameliyatla erkek olduktan sonra Alime Ceyhan olan adını Yunus Emre Ceyhan olarak değiştiren Türk vatandaşı, 2014’te El Kaide’ye bağlı Nusret Cephesi’ne girdi. Polis takibine rağmen bir yıl sonra Suriye’ye savaşmaya giden Yunus Emre Ceyhan’ın öldüğü ortaya çıktı. Emniyet İstihbarat tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında cinsiyet değiştiren teröristin canlı bomba olabileceği belirtiliyordu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; Ankara'da yaşayan Alime Ceyhan, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olduktan sonra adını ‘Yunus Emre’ yaptı. Medaris Der adlı İslami kuruluşa katılan Yunus Emre Ceyhan, zamanla radikalleşerek, El Kaide’ye bağlı Nusret Cephesi’ne girdi. 2014’te Suriye’ye gitmek isterken sınırda yakalanan Ceyhan, Emniyet kayıtlarına “Türkiye’deki muhtemel 33 canlı bomba adayından biri” olarak girdi. Son istihbarata göre Ceyhan, polis takibine rağmen 2015’te Suriye’ye gitti ve daha sonra girdiği bir çatışmada öldü.

Kız bebek olarak doğan ve ‘Alime’ adı verilen Ceyhan, cinsiyet değiştirerek, erkek oldu. Adını mahkeme kararıyla ‘Yunus Emre’ olarak değiştiren Ceyhan, Ankara’da 2012 yılında kurulan ve Suriye’deki cihatçılarla bağlantılı Medeniyet Eğitim, Dayanışma, Araştırma, İlmi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne (Medaris Der) katıldı. Bir başka istihbarat raporuna göre Ceylan, yasadışı İslami Cihat örgütünden Mehmet M., Harun A. ve Resul A. grubu ile temas halindeydi.

29 KİŞİLİK LİSTE

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015’te 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi 14 Ağustos 2015’te “Muhtemel Eylem” konulu yazısında, DEAŞ’ın Türkiye’de tepkisel eylemler düzenleyeceği yönünde bilgiler olduğunu vurgulayarak, “Sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilen şahıslarla ilgili” istihbarat birimleriyle koordineli çalışma yapılmasını ve gelişmelerden bilgi verilmesini” istedi. Yazının ekinde 29 kişilik bir liste vardı ve listenin 13. sırasındaki kişi, Yunus Emre Ceyhan’dı.

Ceyhan’ın en son bulunduğu ülkenin “Suriye” olduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi: “Suriye’de faaliyet gösteren Resul Akın’ın yanına illegal yollarla gitmek isterken 4 Eylül 2014’te yakalandığı ve serbest bırakıldığı, 17 Şubat 2015 itibariyle Suriye’de verilecek görev için hazır beklediği ve Suriye’de gönüllü olarak canlı bomba olmayı kabul ettiğine yönelik teyide muhtaç bilgiler elde edildiği, şahsın konumunun tespit edilemediği...”

Bu yazı üzerine Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi 14 Eylül 2015’te bir araştırma tutanağı hazırlandı. Tutanakta Ceyhan için “Ankara ilinde İslami Cihat örgütüne müzahir Mehmet M. ve Resul A. grubundan Harun A. ile irtibatlı olduğu” bilgisi verildi.

‘CANLI BOMBA İHTİMALİ’

Daha sonra Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ile gönderilen evrakta, canlı bomba olma ihtimali bulunan Adıyamanlı Dokumacılar Grubu’ndan 20, ülke genelinden 33 kişinin adı sıralandı. Listede Nusret Cephesi ile bağlantılı olduğu belirtilen Ceyhan için şöyle denildi: “Ceyhan’ın çocuk yaşta yaşadığı kimlik bunalımı yüzünden cinsiyet değiştirerek Alime olan ismini mahkeme kararıyla değiştirdiği; yaşadığı kimlik bunalımı, cinsiyet değiştirmesi ve irtibatlı olduğu şahıslar dikkate alındığında canlı bomba olarak kullanılmasının ihtimal dahilinde olduğu...”

Emniyet’e ulaşan son istihbarata göre ise Yunus Emre Ceyhan, Suriye’de El Kaide saflarında girdiği bir çatışmada öldü.