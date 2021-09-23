Çıplak halde elleri ve ayakları bağlanmış kadın kanalizasyona atıldı

ABD'nin Florida eyaletinde çıplak halde elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın kanalizasyona atıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde çıplak halde elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın kanalizasyona atıldı. Yoldan geçen bir vatandaş kadının çığlaklarını duyması üzerine durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mazgalı kaldırdı ve kadını sağ bir şekilde oradan kurtardı. İfade vermeyi reddeden kadın zor anlar yaşattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ancak herhangi bir ize rastlanmadı.