Çırılçıplak soyunup yoldan geçen arabaların üstüne atladı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde çıplak halde sokakta dolaşarak yoldan geçenlere saldıran kadın ortalığı karıştırdı.
Kimliği bilinmeyen kadın, üzerinde hiçbir giysi olmadan sokağa çıkarak yoldan geçen vatandaşlara saldırdı. Bir evin penceresinden cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kadının oldukça agresif olduğu ve çevredekilere bağırarak yaklaştığı görülüyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan kadının hamile olduğu öğrenildi.
DHA
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