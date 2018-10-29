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  3. 29 Ekim 2018 16:27

''Çıtır'' operasyonu ! 50 ton çekirdeğe al konuldu

Denizli'de düzenlenen operasyonda 50 tona yakın çekirdeğe el konuldu.

''Çıtır'' operasyonu ! 50 ton çekirdeğe al konuldu
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Denizli’nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 tona yakın çekirdeğe el konuldu. Operasyona ‘çıtır’ ismi verildi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde üreticilerden topladıkları çekirdeklerin parasını ödemeyen ve zorla senet imzalatarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından ‘çıtır’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda tonlarca çekirdeğe de el konuldu.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Honaz merkezli Baklan ve Bozkurt ilçelerinde gerçekleştirildi. Bölgede çekirdek alımı üzerinden yaklaşık 30 dolandırıcılık olayı yaşandığı yönünde ihbar alan jandarma tarafından operasyon yapıldı. ‘Çıtır’ ismi verilen operasyonda 10 farklı noktaya eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda, üreticilerden çekirdek alarak "parasını sonra vereceğiz" diyen ve dolandırıcılık yapan, ayrıca zorla senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 50 tona yakın çekirdek, ruhsatsız silah ile çek ve senetler ele geçirildi. Ele geçirilen çekirdekler çuvallar içerisinde kamyonlara yüklendi.

İHA

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