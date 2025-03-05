Civan'dan Trump ve Zelensky Yorumu: "Kayıkçı Kavgası"

YouTube’da yayınlanan "Umut ile Geyik Muhabbeti" programının daimî konuğu olan ve küresel gündemi değerlendiren uluslararası finans danışmanı Dr. Engin Civan, Dr. Umut Burak Geyikçi'nin sorularını yanıtladı.

Dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Dr. Engin Civan, Beyaz Saray'daki son gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile olan ilişkisini "Kayıkçı Kavgası" olarak niteledi ve bu durumun Amerika'nın dış politikasında yeni bir dönemin işareti olduğunu söyledi.

Trump'ın narsist tavırları ve Zelensky'nin sahne tecrübesinden kaynaklanan "artistlik" çabalarının süreci tırmandırdığını söyleyen Civan, bu durumun taraflar arasında gerilimi artırdığını ve dış politikada yeni bir dönemin kapılarını araladığını vurguladı.

Küreselleşmeye Karşı Tepki ve Güçlü Lider Arayışı

Amerika'da küreselleşmeye karşı güçlü bir tepkinin olduğunu belirten Civan, küreselleşmenin Amerikan halkını fakirleştirdiği ve ülkeyi geriye düşürdüğü düşüncesinin, güçlü lider arayışını beraberinde getirdiğini söyledi. Civan, bu durumun dünya genelinde demokrasiye olan inancı sarsan bir trendin parçası olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın Geleceği ve Rusya Faktörü

Ukrayna'nın bağımsızlık süreci ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakının, NATO'ya üyelik çabalarını tetiklediğini belirten Civan, Ukrayna sınırlarının çizilmesinde baştan beri hatalar olduğunu ve Batı'nın bu konuda açgözlü davrandığını savundu. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı kendi toprakları gibi algılaması nedeniyle, ülkenin toprak kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Civan, "Ukrayna toprak kaybedecek. Ne yazık ki bu kaçınılmaz bir durum…" ifadelerini kullandı.

Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye'nin Konumu

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin artık işlemediğini ve yeni bir paylaşım savaşının yaşandığını belirten Civan, Hindistan'da Narendra Modi, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Viktor Orban ve Rusya'da Vladimir Putin gibi liderlerin yükselişinin, bu sistemin sorgulanmasının bir sonucu olarak görüldüğünü ifade etti. Trump'ın politikalarının da bu bağlamda değerlendirildiğini belirten Civan, Amerika'nın dünya üzerindeki ‘abilik’ rolünün sona erdiği ve çıkarların ön planda tutulduğu bir döneme girildiğinin altını çizdi.

Civan, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği SİHA'ların, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmada kritik bir rol oynadığını belirtti. Ancak, Amerika'nın değişen politikaları ve dünya düzenindeki yeni arayışların, Türkiye'nin ekonomik durumunu da etkileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Yükselen Rolü

Rusya ve Amerika'nın Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'ı seçmesinin, bölgede yeni bir liderlik yarışının işareti olarak değerlendirildiğini belirten Civan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ihtirasları ve Türkiye ile arasındaki rekabetin bu tercihte etkili olduğuna vurgu yaptı