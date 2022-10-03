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ÇKS'ye başvuran çiftçi sayısı belli oldu

ÇKS'ye başvuran çiftçi sayısı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlamasının ardından 43 bin 317 çiftçi, başvuruda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ÇKS başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi uygulamasının 1 Ekim'de yürürlüğe girmesinin ardından 48 saatte 43 bin 317 çiftçi, sisteme başvuruda bulundu. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Polatlı ilçesindeki tarlada yeni uygulama ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın 2020'den beri uygulanan ÇKS ile ilgili köklü değişikliğe gittiğini aktaran Korkmaz, daha önce çiftçilerin bu sisteme kayıt olmak ve destek almak için birçok kamu kurumu, kuruluşu, odalar, muhtar ve azalara gidip bilgi ve belge toplamak zorunda kaldığını söyledi.

1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden başvuruların başladığını kaydeden İl Müdürü Korkmaz, "Uygulamanın ilk gününde Ankara ilinde 1000'e yakın çiftçimiz e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt oldu. Çiftçilerimiz, bu yeni uygulamayla zamanlarının önemli bir kısmını kendilerine ayıracak ve tarlada, bağda, bahçede daha fazla üretim yapacak. Aynı zamanda tarım il ve ilçe müdürlüklerimizde daha önce bu dosyalar bize geldiğinde sisteme veri girişi, belge toplama teknik personelimizin de çok vaktini alıyordu. Bu sistemin online ortama geçmesiyle beraber ziraat mesleği de bu zamanlarını tarlada çiftçiye daha fazla teknik bilgi vermek, daha fazla üretim yapmak için çiftçimizle beraber geçirecek" diye konuştu.

 

Etiketler ÇKS e-Devlet e Devlet eDevlet çiftçi kayıt sistemi
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