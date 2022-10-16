CM Group Invest, Bodrum’da İkinci Ofisini Açtı

CM Group Invest, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ofisini bugün açtı. Ofisin açılışını Mustafa Mertek, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkan Vekili Lokman Durul ile İş İnsanı İsmail Şanlı ve Bodrumun’un önde gelen iş insanları ve Pınar Dilşeker gibi önemli sanatçılar ile gerçekleştirdi.

CM Group Invest Yatırım CEO'su Avni Mertek, bugün Bodrum Ortakent'te şubelerinin açılışının ardından şirkete ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda CM Group Invest yönetim kurulu başkanı Cengiz Mertek’de açılışta hazır bulundu.

Mertek, "Bugün Bodrum Ortakent'teki ikinci şubemizi açtık. Allah izin verirse 2023 yılında Katar, Dubai, Kuveyt, Rusya üzerine şirketleşme üzerine şubelerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Açılışa katılan tüm davetlilere şirket adına teşekkürlerini ileten Mertek, "Öncelikli hedefimiz Bodrum'da yatırım uzmanlarımızla beraber ortak çalışmalar halinde Bodrum'da inşaat, gayrimenkul ve yatırım sektöründe yenilikler sizlerle olacağız. Burada bulunan projelerimizin arasında takas yöntemini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Kurumsal kimliğimiz ile de bunu destekliyoruz. Bunu yaparken de Bodrum ofislerimiz sizler için hep hazır olacak. Yani herkesi birbiri ile buluşturuyoruz ve ticaretlerin daha güvenli, sağlam olmasını sağlıyoruz." dedi.

Dünya genelinde 110 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Mertek, "Şirketimizin şu anda 8 tane şubesi bulunmakta, 8'incisini bugün Bodrum/Ortakent'te açtık. Yedinci şubemiz de yine Bodrum/Yalıkavak'ta. Brokerlerimizin çalışma sistemi özellikle düzenliyoruz. Dijital platformda satış alanında çok iyiyiz. Sektörümüzde hedeflerimiz gün geçtikçe büyüyerek devam etmekte. Özellikle de inşaat ve yatırım başta olmak üzere. Bu şekilde bir çalışmamız var. Bodrum’da yabancı yatırımcılarla birlikte çok güzel projelere imza atmayı çok istiyoruz. Yurtdışında Rusya, İngiltere ve Almanya'da olmak üzere 23 tane yatırım şirketi ile çalışıyoruz ve varlık fonları ile işbirliği halindeyiz. Şirketimiz olarak halkımıza güvenilir ve kazançlı yatırımlar sunuyoruz. ” ifadelerine yer verdi.