CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti
CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, yayın sırasında tırnaklarını kesti.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı. Konuklardan Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi.
CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge'ye 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteciler Zafer Şahin ve İsmail Dükel katıldı.
Cumhurbaşkanı adayları ve anketlerin konuşulduğu anlarda Hakan Bayrakçı tırnaklarını keserken görüntülendi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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