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  3. 07 Aralık 2018 16:39

Çoban domuz saldırısına uğradı

Tunceli'de bir çoban domuzların saldırısına uğradı. Çoban AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çoban domuz saldırısına uğradı
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Tunceli'de bir çoban domuzların saldırısı sonucu yaralandı.Yaralı çoban AFAD ve sağlık ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Pertek ilçesi Yukarı Yakabaşı köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 25 yaşındaki Özkan Ulubay, domuz saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı çoban 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı çobana ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı 5 saatlik çalışmayla bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İHA

çoban , domuz saldırısı , tunceli
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