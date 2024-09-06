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  3. Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...''

Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...''

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Yolda gördükleri bir çobanla sohbet eden vatandaşlar, aylık maaş sorusuna aldıkları yanıtla hayrete düştü.

Sosyal medyada yayılan video kısa sürede gündem oldu. Üretici ve mal sahipleri çoban bulmakta zorlanırken, sosyal medya kullanıcısının çektiği video dikkat çekti. 

Konaklama, internet, yemek gibi istekleri bulunan çobanlar son zamanların en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor. 

BU MAAŞ AYLIK MI, YILLIK MI?

Gündem olan video ile çobanların yüksek maaşlar aldığı bir kez daha gözler önüne serildi. Yolda gördükleri çoban ile sohbet eden vatandaş, çobana ne kadar maaş aldığını sordu.

60 bin TL aldığını söyleyen çobanın verdiği cevap vatandaşları şoke etti. Maaşa inanamayan vatandaş, 'Yıllık mı aylık mı?' diye sordu. 

"GELİYORUM SANA RAKİP OLACAĞIM"

Çobanın aylık 60 bin TL aldığını duyunca şaşkına dönen vatandaş "Oğlum ben bırakıyorum Ankara'yı. Geliyorum sana rakip olacağım" ifadelerini kullandı.

Tgrt Haber

Etiketler çoban çobanın maaşı 60 bin tl aylık alan çoban
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