SON DAKİKA
İLK KARAR ZİRAAT'TEN! KONUT KREDİSİNDE FAİZİ %1'İN ALTINA İNDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ağustos 2019 10:38

Çocuğunu AVM'de terkeden anne polis zoruyla getirilecek

Bursa'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakıp terk eden 31 yaşındaki Gamze Nur E.'nin, 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme ilk duruşmaya katılmayan annenin ikinci duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi.

Çocuğunu AVM'de terkeden anne polis zoruyla getirilecek
A+ A-

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Gamze Nur E., 4 Ocak günü oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun parkına getirdi. Bir süre sonra da cebine 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı not bırakıp oyun alanında terk etti.

Yalnız çocuğu fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Polis ekipleri, el yazısıyla yazılan notu incelemeye alırken, küçük Hamza Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.

OTEL ODASINDA YAKALANDI 

Kısa süre sonra kimliği tespit edilen anne Gamze Nur E., bir otel odasında gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini anlatan anne, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan annenin yargılanmasına Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

DURUŞMAYA POLİS ZORUYLA GETİRİLECEK 

Tutuksuz sanık anne Gamze Nur E., duruşmaya gelmedi. Mahkeme annenin, ikinci duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi

DHA

polis , çocuk , anne , avm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM