Çocuk fuarında cinsel içerikli kitap rezilliği

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarı'nda cinsel içerikli kitapların satıldığı öğrenildi...



Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Fuarı'nda cinsel içerikli kitapların satıldığı öğrenildi.

Türk Eğitim Sen 3 Nolu Şube Başkanı A. İhsan Hasanpaşaoğlu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıkan skandalda, çocuk kitapları fuar alanında içerisinde cinsel içerikli hikayelerin yer aldığı kitapların satışa sunulduğu görüldü.

Fuarda cinsel içerikli kitapların yer almasına tepki gösteren Hasanpaşaoğlu, "Beykoz Belediyesi Çocuk Kitap Fuarında cinsel içerikli kitaplar zehir saçıyor. Yetkililer ise suskun. Ayıptır" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan skandalla ilgili Odatv'ye konuşan Hasanpaşaoğlu, arkadaşları tarafından kendisine iletilen fotoğrafların ardından konunun takipçisi olacaklarını ve "yaşanan skandalın kabul edilebilir olmadığını" belirtti.

"ÇOCUKLARI MAHVEDER"

"Adı üzerinde çocuk kitapları fuarı. Buraya her yıl okullardan çok sayıda öğrenci getiriliyor ve kitap alabilmeleri için öğrencilere fuar çekleri dağıtılıyor. Ancak fuara katılım gösteren yayınevleri kontrol edilmemiş, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kitaplar bırakın çocukların pedagojik gelişimine katkı sunmayı, tamamen mahveder." sözleriyle duruma tepki gösteren Hasanpaşaoğlu, yaşanan skandalın ardından bazı velilerin Belediyeye ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduklarını öğrendiğini aktardı.