Çocuk parkında dehşet! 18 yaşındaki genç kız ölü bulundu!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, 19 Mayıs sabahına derin bir üzüntüyle uyandı. Seyran Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı'nda meydana gelen trajik olay, mahalle sakinlerini ve tüm Malatya'yı yasa boğdu. 18 yaşındaki Beyzanur N., parkın içindeki kameriyede asılı halde bulundu.

Vatandaşların İhbarı Üzerine Ekipler Seferber Oldu

Sabahın erken saatlerinde parktan geçen ve kameriyedeki korkunç manzarayı fark eden duyarlı vatandaşlar, hiç vakit kaybetmeden durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde genç kızın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güvenlik güçleri ise parkın etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Genç yaşta hayata veda eden Beyzanur N.'nin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte genç kızın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Malatya emniyetinin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlattığı tahkikat devam ediyor.

DHA