  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çocuk parkında dehşet! 18 yaşındaki genç kız ölü bulundu!

Çocuk parkında dehşet! 18 yaşındaki genç kız ölü bulundu!

Çocuk parkında dehşet! 18 yaşındaki genç kız ölü bulundu!
Güncelleme:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde yürek yakan bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Beyzanur N., Seyran Mahallesi'ndeki çocuk parkında bulunan kameriyede asılı halde ölü bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, 19 Mayıs sabahına derin bir üzüntüyle uyandı. Seyran Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı'nda meydana gelen trajik olay, mahalle sakinlerini ve tüm Malatya'yı yasa boğdu. 18 yaşındaki Beyzanur N., parkın içindeki kameriyede asılı halde bulundu.

Vatandaşların İhbarı Üzerine Ekipler Seferber Oldu

Sabahın erken saatlerinde parktan geçen ve kameriyedeki korkunç manzarayı fark eden duyarlı vatandaşlar, hiç vakit kaybetmeden durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde genç kızın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güvenlik güçleri ise parkın etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Genç yaşta hayata veda eden Beyzanur N.'nin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte genç kızın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Malatya emniyetinin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlattığı tahkikat devam ediyor.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı
Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü
Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü
Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı...
Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı...
Etiketler beyzanur Malatya Malatya Yeşilyurt Beyzanur N çocuk parkı asayiş intihar polis Şehir Mezarlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MİT'ten AB'nin yeni hamlesi için kritik rapor! MİT'ten AB'nin yeni hamlesi için kritik rapor! Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez'' Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez''
Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı! Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı! Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı KONDA'dan olay olacak Kılıçdaroğlu anketi! Bay Kemal'i en çok bakın hangi seçmenler istiyormuş! KONDA'dan olay olacak Kılıçdaroğlu anketi! Bay Kemal'i en çok bakın hangi seçmenler istiyormuş! Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama! Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama!