  Çocuk suçlarıyla ilgili kritik adım: Çocuğu suç işleyen anne babaya hapis cezası geliyor!

Çocuk suçlarıyla ilgili kritik adım: Çocuğu suç işleyen anne babaya hapis cezası geliyor!

Türkiye'de son dönemde tırmanışa geçen çocuk yaştaki suç oranlarındaki artışla beraber TBMM'ye sunulan yeni bir yasa teklifi ile birlikte artık sadece suça sürüklenen çocuk değil, ebeveynlik görevini ihmal eden anne ve babalar da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yaptırımlar arasında hapis cezası da var...

Türkiye'de çocuk suçluluğuyla mücadelede yeni dönem başlıyor! Meclis'te ele alınan dev düzenlemeyle, çocuğunu suçtan uzak tutamayan ebeveynlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor.

Türk Ceza Kanunu'ndaki "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçu yeniden tanımlanırken, artık şikayet şartı da aranmayacak. Özellikle 12-15 yaş grubunda cezaevinin bir "statü" haline gelmesine karşı hazırlanan bu önleyici paket için geri sayım başladı.

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın özel haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte bu suçun daha ağır cezalarla yeniden tanımlanması ve şikayete bağlı olmaktan çıkarılması öngörülüyor. Böylece ebeveynlerin çocuk üzerindeki sorumluluğu daha net ve bağlayıcı hale getirilecek.

Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda yapılan değerlendirmelerde, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile faktörünün belirleyici olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, "12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, çocuk suçluluğundaki değişimin en çarpıcı yönlerinden birinin, cezaevine girmenin bazı çocuklar için bir 'itibar' göstergesine dönüşmesi olduğunu söylüyor. Özellikle 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağının bulunması nedeniyle bazı çocukların bilinçli şekilde suç işlediği ve tutuklanmak istediği ifade ediliyor. Cezaevinin, akranlar arasında bir tür statü ve övünç kaynağı olarak görülmesi ise tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Başarangil, "Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor."

Komisyonda paylaşılan verilere göre çocuklar arasında suç eğiliminde ciddi bir artış var. Uzmanlar, özellikle uyuşturucu kullanımından daha ağır suçlara geçişin çok hızlı yaşandığını belirtti. Bu durum, hem ailelerin hem de devletin önleyici mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Yapılması planlanan düzenlemelerle yalnızca cezalandırma değil, önleyici bir sistem kurulması hedefleniyor. Ailelerin daha aktif rol almasıyla çocukların suça yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uzmanlara göre, erken müdahale ve güçlü aile yapısı, çocuk suçluluğuyla mücadelede en etkili yöntemlerin başında geliyor.

Etiketler Çocuğu suç işleyen aile ceza aile hukuku yükümlük yeni düzenleme suça sürüklenen çocuk Çocuk hapis cezaevi meclis komisyonu TBMM
