Çocuklar ekonomi tartıştı, sosyal medya yıkıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomik gelişmeler tüm Türkiye'nin olduğu gibi sokakta oyun oynaması gereken çocukların da gündemine girdi.

Antalya Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 çocuğun sokakta hararetli bir şekilde ülkenin ekonomisini tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kur tartışması yapan çocukların, ABD ile Türkiye'yi kıyas dikkat çekti.