Çocuklar ekonomi tartıştı, sosyal medya yıkıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomik gelişmeler tüm Türkiye'nin olduğu gibi sokakta oyun oynaması gereken çocukların da gündemine girdi.
Antalya Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 çocuğun sokakta hararetli bir şekilde ülkenin ekonomisini tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kur tartışması yapan çocukların, ABD ile Türkiye'yi kıyas dikkat çekti.
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