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  3. 16 Kasım 2020 10:08

Çocuklar ekonomi tartıştı, sosyal medya yıkıldı

Antalya'da sokakta oturan 4 çocuğun oyun oynamak yerine Türkiye'nin ekonomik durumunu tartıştığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından ekonomik gelişmeler tüm Türkiye'nin olduğu gibi sokakta oyun oynaması gereken çocukların da gündemine girdi. 

Antalya Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 çocuğun sokakta hararetli bir şekilde ülkenin ekonomisini tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Kur tartışması yapan çocukların, ABD ile Türkiye'yi kıyas dikkat çekti. 

 

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