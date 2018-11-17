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  3. 17 Kasım 2018 17:57

Çocukları taşıyordu... Kaza yaptı: 14 yaralı

Tekirdağ'da engelli çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis aracı kaza yaptı. Kazada 14 çocuk yaralandı.

Çocukları taşıyordu... Kaza yaptı: 14 yaralı
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Tekirdağ'da engelli çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsüyle iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 çocuk yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde oturan engelli çocukları Çorlu'daki rehabilitasyon merkezine götüren Emre Aras yönetimindeki .. .. .. plakalı minibüs, Yeniçiftlik Mahallesi'nde Oktay Poyraz'ın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 14 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralı çocuklar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

DHA

çocuk , tekirdağ , kaza
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