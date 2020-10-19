Çocuklarını okula gönderen veliler dikkat!

Ankara'da mekanik sistemler uzmanı makine mühendisi Filiz Pehlivan, Avrupa Isıtma Havalandırma Dernekleri Federasyonu'nun okul binaları için hazırladığı Covid-19 rehberindeki kuralları Türkçe'ye çevirdi.

OKULLARI TUVALETİ NASIL OLMALI?

Korona virüs yayılma yollarının özetlendiği rehberde konunun okuldaki sıhhi tesisat ve havalandırma sistemleri açısından değerlendirildiğini belirten Pehlivan, "Rehberde ne diyor? 'Lütfen her bir tuvalette çocuklar için klozetlerin üzerine klozet kapağını kapatıp daha sonra sifona basın' talimatı yazın. 'Muslukları fotoselli yapın'. Yani çocuklar musluğa dokunmasınlar, ellerini altına koydukları anda su aksın. Biliyorsunuz bu aslında bizim rehberlerimizde de var. Alışveriş merkezleri için ya da ofisler için gerçekten gerekli olan ve rehberde de şart koşulan konudur bu ama maalesef okullar için böyle bir şartı göremiyoruz. Buna dikkat çekmek lazım" dedi.

"TUVALETLER EN RİSKLİ YERLER"

Pehlivan, "Çocuklarımız tuvalette maskelerini çıkarmayacaklar ve kesinlikle armatürlere eğer fotoselli değilse dokunmayacaklar, muslukları peçeteyle kapatacaklar, oradaki her türlü dokunma noktası risk taşıyor. Tuvaletler korona virüsün yayılması açısından en sıcak nokta" diye konuştu.

"MUTLAKA HAVALANDIRMA YAPILMALI"

Hastanelerin tuvaletleri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, tuvaletlerdeki Covid-19 virüsü oranının normal odalara göre çok daha üst düzeyde bulunduğunu kaydeden Pehlivan, "Yani tuvaletler gerçekten bizim 'sıcak nokta' dediğimiz yerler ki bunlar da özellikle altını çizmiş. Tuvaletlerde varsa mekanik havalandırma yani fanlı sistemlerinizi 7 gün 24 saat çalıştırın. Fan çalışırken de tuvalet pencerelerini kapatın ters akım yaratmamak için. Eğer mekanik havalandırma da yoksa muhakkak tuvalet pencerelerini devamlı açık tutacaksınız ama önerilen mekanik havalandırma yapmak tuvaletlere. İnanın bunlar da çok basit, çok cüzi rakamlara yapılabilecek şeyler. Yani bir pencerenin üzerine koyulacak fan pek çok riski bertaraf edebilir. Tuvalette de çocuklarımız maskelerini çıkarmayacaklar ve kesinlikle armatürlere eğer fotoselli değilse dokunmayacaklar, muslukları peçeteyle kapatacaklar mesela. Yani oradaki her türlü dokunma noktası risk taşıyor. Tuvaletler korona virüsün yayılması açısından en sıcak nokta" ifadelerini kullandı.

"SINIFLARDAKİ KARBONDİOKSİT ORANI ÖLÇÜLMELİ"

Makine mühendisi Pehlivan, rehberin, sınıflardaki karbondioksit seviyesinin kontrol edilmesinin önemine de işaret ettiğini belirterek, "Sınıfların karbondioksit seviyesini ölçmek gerekiyor. Karbondioksit seviyesiyle siz o sınıftaki havanın kirlenip kirlenmediğini, mikroorganizma üreyip üremediğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi bakın normal şartlarda bile karbondioksit miktarları 1000 ppm dediğimiz değerin üzerine çıktığı zaman sınıflarda öğrenciler derse konsantre olamıyor, derse katkısı azalıyor, bunlar bilimsel çalışmalarla belirlenmiş. Ve şu da ölçümlenmiş ki normal havalandırması olmayan sınıflarda karbondioksit değerleri 1500 ile 3 bin ppm arasında değişiyor ve böyle kirli bir ortamda her türlü enfeksiyona açık olunabiliyor, mikroorganizmalar üreyebiliyor" dedi. er yayınlandı