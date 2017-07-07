Çok büyük FETÖ operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede FETÖ operasyonu düzenledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.



HATAY'DA DA 48 GÖZALTI VAR

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 48 zanlı gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 66 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 48 zanlı yakalandı.



Gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 18 kişi aranıyor.