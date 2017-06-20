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  3. 20 Haziran 2017 19:47

Çok konuşulmuştu... İstanbul'a getirildi

Aydın Güder'in kızı için yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi İstanbul'a getirildi.

Çok konuşulmuştu... İstanbul'a getirildi
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Aydın Güder'in 2.5 günde tamamladığı köprü maketi de İstanbul'a getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün İstanbul'a getirilen Hakkari'li  Aydın Güder ve kızı Yağmur'un bugün de annesi ve diğer kardeşleri İstanbul'a geldi. Aileyle birlikte babanın yaptığı köprü maketi de özel bir ambalaj içinde İstanbul'a getirildi.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder'in İstanbul'u görmek isteyen kızı Yağmur için yaptığı  ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  maketi  haberlere konu olunca  baba ve kızı İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından İstanbul'a davet edilmişti.

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Anne Hayat, kızları Pınar, Bahar, Elanur ile babaanneleri  de saat 14.30'da THY'nin tarifeli seferiyle bugün Hakkari'den İstanbul'a geldiler.  Aydın Güder'in 2.5 günde tamamladığı köprü maketi de uçaktan alınarak  İBB'ye götürüldü.

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