Çok konuşulmuştu... İstanbul'a getirildi

Aydın Güder'in 2.5 günde tamamladığı köprü maketi de İstanbul'a getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün İstanbul'a getirilen Hakkari'li Aydın Güder ve kızı Yağmur'un bugün de annesi ve diğer kardeşleri İstanbul'a geldi. Aileyle birlikte babanın yaptığı köprü maketi de özel bir ambalaj içinde İstanbul'a getirildi.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder'in İstanbul'u görmek isteyen kızı Yağmur için yaptığı ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi haberlere konu olunca baba ve kızı İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından İstanbul'a davet edilmişti.

Hakkarili Yağmur'un hayali gerçek oluyor

Anne Hayat, kızları Pınar, Bahar, Elanur ile babaanneleri de saat 14.30'da THY'nin tarifeli seferiyle bugün Hakkari'den İstanbul'a geldiler. Aydın Güder'in 2.5 günde tamamladığı köprü maketi de uçaktan alınarak İBB'ye götürüldü.