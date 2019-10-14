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  3. 14 Ekim 2019 17:36

Çok konuşulmuştu... Kaz Dağları projesi için flaş karar

Kaz Dağları'nda siyanürlü madencilik faaliyetleri yapan şirket, çalışmalarını askıya aldı. Askıya almasının sebebini de ruhsatın yenilenmemesi olduğu bleirtildi.

Çok konuşulmuştu... Kaz Dağları projesi için flaş karar
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Kanada merkezli Alamos Gold şirketi, Çanakkale Kaz Dağları'nda büyük bir doğa talanına sebep olan altın madeni projesini, şirketin ruhsatının yenilenmemesi nedeniyle durdurdu. Şirketinden yapılan açıklamada, "Ruhsat yenilenene kadar madencilik faaliyetlerimiz askıya alınmıştır." denildi. Ruhsatın yenilenmesi için gerekli şartların yerine getirildiği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temasta oldukları kaydedilen açıklamada, "Çalışmalarımız 2020'nin sonuna kadar durdurulmuştur. Ruhsat yenilenmesinin ardından faaliyetlerimiz devam edecektir." denildi.

Şirket, ÇED raporunda 45 bin ağaç kesilebileceği ögörülürken 200 bin ağaç kestiği ve Çanakkale'nin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı havzada siyanürle altın madenciliği faaliyetleri yürüttüğü için kamuoyunun tepkisini toplamıştı.

Cumhuriyet

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